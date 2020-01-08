الحرب على الأبواب بين أمريكا وإيران بسبب مقتل سليماني والانتقام الإيراني !

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بات العالم على مشارف متابعة حرب مفتوحة في الفترة القادمة بين كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، نتيجة للأحداث التي شهدتها الأيام الماضية بداية من اغتيال القائد السابق للحرس الثوري قاسم سليماني، ثم الرد الإيراني الناري المتمثل في إطلاق الصواريخ على قواعد أمريكية على أرض دولة العراق.

وأكد العديد من الخبراء والباحثين على الصعيد الأمريكي طيلة الساعات الماضية أن مهاجمة الحكومة الإيرانية لقواعد عسكرية أمريكية على الأراضي الإيرانية، لا يُعتبر دلالة على رغبة الجانب الإيراني في دخول حرب مفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل هو عبارة فقط عن رد فعل بعد اغتيال سليماني ثاني أهم شخص في إيران حالياً.

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ومن المؤكد أن دخول أمريكا في حرب مفتوحة ضد إيران لن يتم بتلك السهولة التي يأملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يحتاج الأخير أولاً إلى موافقة الكونجرس الأمريكي على ذلك الأمر، علماً بأن الكونجرس يبدو مُعارضاً حتى الآن لفكرة الدخول في حرب ضد إيران أو حتى في أي حروب أخرى في منطقة الشرق الأوسط.

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ارتفاع كبير لأسعار الذهب بعد هجوم إيراني على القوات الأمريكية

ولا يُعد الهجوم الإيراني فجر اليوم على قواعد عسكرية أمريكية في العراق أمراً مفاجئاً لأي أحد حول العالم على الإطلاق، وخاصة بعدما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في الأيام الماضية أنه سوف يقطع أرجل الولايات المتحدة الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط رداً على مقتل القائد قاسم سليماني.

ومن جانبه، شدد إيلان جولدنبرج مدير برنامج الأمن في الشرق الأوسط خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “فوكس” الأمريكية على أن سرعة الرد الإيراني على مقتل سليماني جاء من أجل تهدئة الشعب الإيراني فقط لا غير.

وأشار أيضاً إلى أن الحكومة الإيرانية قامت بالهجوم على قواعد أمريكية في منتصف صحراء العراق، وهو ما يعني استحالة حدوث أي خسائر بشرية في صفوف الجيش الأمريكي، إلا أن الإعلام الإيراني قال عكس ذلك في الساعات القليلة الماضية، من خلال تأكيده على أن ذلك الهجوم قد راح ضحيته العديد من جنود الجيش الأمريكي.