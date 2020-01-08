مصادر إماراتية تؤكد تدشين أول محطة نووية عربية في الإمارات مارس المقبل

Advertisements

كشفت مصادر صحفية إماراتية عن استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لتدشين أول محطة طاقة نووية في العالم العربي خلال شهر مارس المقبل من العام الحالي 2020، بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة في الأسابيع القادمة.

وأكدت صحيفة “الاتحاد الإماراتية” أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد أنهت التشغيل التجريبي للمفاعل النووي الأول في الفترة الماضية، على أن يتم البدء في التشغيل التجريبي للمفاعل الثاني في الأيام القادمة.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن الهيئة المنظمة للقطاع النووي في الإمارات تعمل حالياً على إصدار التراخيص اللازمة من أجل تشغيل المفاعل الأول، على أن يتم اتباع نفس الخطوات بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي للمفاعل الثاني.

وشددت الصحيفة على أن شهر مارس المقبل سوف يشهد التشغيل الكامل من الناحية التجارية لمحطة الطاقة النووية الأولى في العالم العربي، وذلك عقب الانتهاء من الحصول على كافة التراخيص اللازمة، حيث تبدأ العملية عبر تحميل الوقود ثم زيادة الطاقة بشكل تدريجي.

وأوضحت أن المحطة النووية الإماراتية التي تحمل اسم “براكة” سوف تكون الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم بأكمله، نظراً إلى تواجد بها 4 مفاعلات يصل قدرتها سوياً 5600 ميغاوات، علماً بأن تكلفة إنشاء هذه المحطة النووية قد وصل إلى مبلغ 24 مليار دولا تحت إشراف وتنفيذ “كيبكو” المؤسسة الكهربائية للطاقة النووية.

إقرأ أيضاً: بهدف محاربة الركود .. الشركات المصرية تُعلن تخفيض أسعار الحديد