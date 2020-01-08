سي إن إن تُفسر أسباب الانتقام الإيراني دون وقوع ضحايا من الجيش الأمريكي

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حرصت شبكة “سي إن إن” الأمريكية على توضيح الأسباب الكاملة وراء قيام الحكومة الإيرانية بالهجوم على قواعد عسكرية أمريكية على أرض دولة العراق، ولكن دون أن يُسفر ذلك الهجوم عن وقوع أي ضحايا على الإطلاق من طرف الجيش الأمريكي.

وأكدت شبكة سي إن إن عبر موقعها الرسمي أن هذه الخطوة التي قام بها الجيش الإيراني فجر اليوم الأربعاء، من خلال قصف قاعدتين عسكريتين للولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي العراقية، يُعتبر بمثابة رد فعل وانتقام فقط بعد اغتيال قاسم سليماني القائد السابق للحرس الثوري الإيراني.

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وأشارت أيضاً إلى أن الحكومة الإيرانية ربما تُحاول أن تخدع الجيش الأمريكي والعالم بأكمله وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال إظهار مدى ضعف الجيش الإيراني وجودة الأسلحة التي يمتلكها، على أن تكون لها ضربة أخرى في الفترة القادمة لكن مع وقوع ضحايا هذه المرة.

وشددت الشبكة على أن إيران تعلم جيداً أن القواعد العسكرية الأمريكية دائماً ما تكون هادئة في الساعات الأولى من صباح كل يوم في ظل نوم الجنود بشكل عام، وهو نفس الوقت الذي تعمدت فيه ضرب هذه القواعد مما أسفر عن غياب الضحايا من الجانب الأمريكي.

وأوضحت أن ذلك الهجوم ربما قد يكون مجرد تحذير فقط من جانب الحكومة الإيرانية، وربما أيضاً قد يكون بمثابة محاولة من أجل إجبار الولايات المتحدة الأمريكية على الدخول في حرب مفتوحة ضد إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت شبكة سي إن إن أن الجميع يعلم جيداً أن الدفاع الجوي الأمريكي دائماً ما يكون مستعداً لمواجهة أي عمليات قصف جوي سواء كان ذلك القصف من طرف إيران أو من طرف أي دولة أخرى، وبالتالي لا يُمكن أن تكون الحكومية الإيرانية ترغب في دخول حرب مفتوحة ضد أمريكا.

ومن المؤكد أن الأيام القادمة سوف تشهد المزيد من التطورات في هذه القضية التي شغلت العالم بأكمله، وخاصة وأن ذلك الصراع الأمريكي الإيراني مع بداية العام الحالي 2020 كان له العديد من التأثيرات السلبية على الجميع، على أمل ألا يؤدي ذلك الصراع إلى حدوث حرب عالمية جديدة لا فائدة منها على الإطلاق سوى المزيد من الدمار والخراب لجميع الأطراف.

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