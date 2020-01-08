الإمارات تنفي وجود تهديدات إيرانية لها بعد الهجوم على قواعد عسكرية أمريكية في العراق

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حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على نفي كافة الأنباء التي تداولها في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية وجود أي تهديدات من طرف الحكومة الإيرانية لدولة الإمارات انتقاماً لعملية اغتيال قاسم سليماني القائد السابق للحرس الثوري الإيراني.

وأكدت العديد من الأخبار في الساعات القليلة الماضية أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي بعد اغتيال قاسم سليماني ثاني أهم رجل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى لا تظهر ضعيفة أمام الشعب الإيراني وأمام العالم بأكمله.

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وأشارت تلك الأخبار أيضاً إلى أن الهجوم الإيراني على قواعد عسكرية أمريكية على أرض دولة العراق فجر اليوم لا تُعتبر إلا مجرد بداية لرد فعل الحكومة الإيرانية، حيث من المتوقع أن تقوم الأخيرة أيضاً بالهجوم على كافة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، وفي مقدمة هؤلاء الحلفاء كلاً من الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى الكيان الصهيوني.

ومن جانبه، قام المكتب الإعلامي الخاص بحكومة دبي بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

إن التهديد لا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية، كما لم يُصدر مثل هذا التهديد عن أي مسؤول إيراني، لذلك يُرجى توخي الحذر والدقة لدى نشر مثل هذه الشائعات.

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