ترامب يفرض عقوبات جديدة على إيران بعد “الهجمات الانتقامية”

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قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، إنه فرض عقوبات جديدة على إيران إثر استهدافها قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، موضحا أن الإدارة الأمريكية تبحث عدد من الخيارات للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وأوضح ترامب، أمس، في تصريحات صحفية، أن تلك العقوبات سوف تستمر حتى تغير إيران سلوكها، متابعًا أنه خلال الأشهر الأخيرة احتجزت إيران سفنا في المياه الدولية، وشنت هجوما على السعودية غير مبرر إضافة إلى أنها أسقطت طائرتين مسيرتين أمريكيتين.

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وتابع ترامب أنه على المواطنين الأمريكيين أن يكونوا سعداء وممتنين لأنه لم يصب أي أمريكي بأذى في الهجوم الذي شنه النظام الإيراني أمس الأول، فجميع الجنود آمنين، مشيرًا إلى إحداث الهجوم أضرار طفيفة، مشددا على احتمالية تخفيف التوتر بين البلدين إلى جانب أنه لن يسمح لإيران في الوقت ذاته بامتلاك سلاح نووي.

ووصف الرئيس الأمريكي في كلمته مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بأنه أحد أخطر الإرهابيين في العالم الذين تخلصت منهم واشنطن، مؤكدا أنه كان يعد لعمليات إرهابية ضد الأمريكيين.