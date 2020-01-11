التليفزيون الإيراني: الطائرة الأوكرانية سقطت بسبب خطأ بشري غير مقصود

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ذكر التليفزيون الإيراني، أن الطائرة التي سقطت يوم الأربعاء الماضي، قصفت بخطأ بشري غير مقصود، وذلك نقلا عن مصدر عسكري، وفقا لما نقلته قناة “سكاي نيوز”، ويأتي ذلك التصريح عقب نفي علي عابد رئيس هيئة الطيران المدني فلي إيران، أن تكون الطائرة المحطمة سقطت بسبب صاروخ.

ويوم الخميس الماضي، قال جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي، إن الطائرة التي سقطت يوم الأربعاء الماضيـ سقطت بالفعل بسبب إطلاق صاروخين جوروسي الصنع، وهما صاروخين أرض جو، مؤكدا أنه حصل على تلك المعلوماتمن مسؤولين كنديين.

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وأضاف رئيس الوزراء الكندي في نصريحاته الخميس الماضي، أنه ربما يكون الأمر بسبب خطأ غير مقصود، لكنه أكد أن الصاروخين من طراز SA – 15 وهما طرازين تابعين لمنظومة تور، والتي تتبع نظام صاروخي سوفيتي للدفاع الجوي، ودعى خلال تصريحاته لفتح تحقيق سريع وشامل حول الأسباب الحقيقة لتحطم الطائرة، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الضربة جاءت بصاروخ أرض جو.

يذكر أن يوم الأربعاء الماضي، شهد سقوط طائرة أوكرانية عقب إقلاعها من مطران طهران، وذلك أثناء هجمات إيرانية على عدد من القواعد الأمريكية في العراق.