“الحرس الثوري” الإيراني يعلن مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، مسؤولية الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، الأمر الذي أسفر عن مقتل 176 راكبًا على متنها، خلال الساعات الأولى من فجر الأربعاء الماضي، عقب إقلاعها من طهران إلى الكييف الأوكرانية.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إسنا”، أوضح الحرس الثوري، في بيان عنه، أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كانت “خطأ بشري” بسبب اقترابها من مركز حساس تابع للحرس الثوري الإيراني، وأنه كان حادثًا عارضًا من دون قصد.

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وكان محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، غرد عبر “تويتر”، إنه يوم حزين، جاء ذلك بعدما أعلنت النتائج الأولية للتحقيق الداخلي من قبل القوات المسلحة بأنه كان خطأ بشري في وقت الأزمة الناجمة عن المغامرة الأميركية أدت إلى كارثة، قائلا: “نأسف بشدة واعتذارنا وتعازينا لشعبنا ولأسر جميع الضحايا وللأمم المتضررة الأخرى”.

وكانت الطائرة طراز “بوينج 737” سقطت نتيجة لتعرضها إلى صاروخ إبراني “غير مقصود”، بعدما أقلعت الطائرة بفترة بسيطة.

ووفقا لما قالته وكالة الأنباء “رويترز”، جاء ذلك بعدما شهدت الأجواء توترا بسبب مقتل قائد الحرس الإيراني قاسم سليماني، في ضربة جوية أمريكية أدت إلى مزيد من توتر الأجواء بين أمريكا وإيران، ما دفع الأخيرة للرد خلال استهداف قاعدتين جويتين أمريكيين في العراق.