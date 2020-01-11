عاجل: الجيش الوطني الليبي يعلن وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية

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أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور أن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، قام بوقف إطلاق النار في المنطقة الغربية من البلاد، اعتبارا من الساعة 00:01 اليوم 12 يناير 2020.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور: «تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، اعتبارا من الساعة 00:01 12 يناير 2020، على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت».

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