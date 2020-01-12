مصادر عراقية تؤكد استهداف قاعدة أمريكية ب5 صواريخ دون وقوع إصابات

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كشفت مصادر إعلامية عراقية منذ قليل عن استهداف إحدى القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة على أرض دولة العراق، من خلال سقوط قذائف صاروخية عليها دون وقوع أي إصابات تُذكر على الإطلاق بين صفوف الجيش الأمريكي.

وأكدت قناة “السومرية” العراقية أن قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين على أرض دولة العراق قد تعرضت إلى قذف بواسطة 5 صواريخ، ولكن دون أن تتمكن هذه الصواريخ من إسقاط أي ضحايا بشرية.

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ولا تُعد هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في دولة العراق، وذلك تحديداً منذ قيام الجيش الأمريكي باغتيال قاسم سليماني القائد السابق للحرس الثوري الإيراني بناءً على قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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