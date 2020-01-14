وزير الخارجية الروسي: حفتر رفض التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار

Advertisements

قالت وزارة الخارجية الروسية، في تصريحات عنها اليوم الثلاثاء، إن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي الوطني غادر موسكو قبل التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار، نقلا عن وكالة أنباء “تاس”، مشيرة إلى أنه عقب المباحثات بين الممثلين عن حكومة الوفاق الليبية وحفتر، وعدد من ممثلين عن روسيا وتركيا، فستواصل موسكو العمل مع أطراف الصراع بالأراضي الليبية، حتى التوصل لتسوية سياسية مناسبة.

وذكر مصدر عسكري، لوكالة “سبوتنيك”، أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، غادر موسكو واتجه لبنغازي، دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يتم وضع جدول زمني لحل الأزمة والتسوية السياسية اللازمة، لإنهاء وحل المليشيات، موضحا أن تلك كانت نقطة الخلاف وراء عدم توقيع حفتر على الاتفاق.

Advertisements