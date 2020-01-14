إمام مسجد يكتشف أن عروسته رجلا بعد مرور أسبوعين من الزواج

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واقعة غريبة من نوعها، شهدتها مدينة أوغندا، فاكتشف إمام مسجد عقب زواجه بأسبوعين أن عروسه ليست فتاة وإنما رجلا، نقلا عن موقع “ديلي مونتر”، والذي ذكر إن إمام المسجد يدعى محمد موتوميا، كان يبحث عن فتاة للزواج، فوجد فتلة محجبة وجميلة، وقع في حبها وطلب الزواج منها، فوافقت على أن يدفع المهر لخالتها، ثم ممارسة حياتهما الزوجية.

دفع الزوج المهر وتم عقد القران، وبعد انتهاء مراسم الزفاف، قالت العروس إن لديها الدورة الشهرية، ولا يمكن للعريس الاقتراب منها، فانتظرها حتي مرور أسبوعين، وعاد الرجل لعمله، وذات مرة، شاهد أحد الجيران العروس وهي تحاول القفز من شرفة المنزل، بعد سرقتها الأجهزة الكهربائية وأدوات الطهي في غياب زوجها، فقام بإبلاغ الشرطة، والتي ألقت القبض عليها.

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وبعد إلقاء القبض عليها وتفتيشها، تبين أنها رجلا وليس امرأة، يضع قطنا في حمالة الصدر، لخداع الناس، وتم إبلاغ زوجها الذي كان بصحبتها في القسم، فلم يصدق الأمر، وطلب التأكد بنفسه، وعند تأكده أن عروسه رجلا، حرر محضر ضده بتهمة النصب والتزوير في الأوراق الرسمية، وانتحال صفة سيدة.

وتبين أن الشاب منتحل صفة السيدة، يبلغ من العمر 27 عاما، وبعد إلقاء القبض على السيدة التي زعم أنها خالته، قالت أنه أتى إليها في هيئة فتاة، وأخبرها أنه يتم ويريد وقوفها بجواره لإتمام الزفاف، وأرسلت أوراق القضية لمحامي الدولة للإطلاع عليها والفصل فيها.