السعودية تتجه لإنهاء إقامة أكثر من 250 ألف وافد بعشر مهن مختلفة من أجل التوطين

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ذكرت تقارير صحفية سعودية أن المملكة العربية السعودية تستعد لترحيل أكثر من 250 ألف وافد إلى بلادهم في الفترة القادمة، من خلال إنهاء إقامتهم جميعاً في إطار سياسة التوطين وتوفير فرص العمل لأبناء المملكة.

وأكدت التقارير أن إنهاء الإقامة سوف يشمل 10 وظائف بصفة خاصة، على أن يتم تطبيق القرار بصفة رسمية من طرف وزارة العمل السعودية في الأسابيع القادمة.

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وأشارت أيضاً إلى أن وزارة العمل السعودية تسعى إلى توفير أكبر قدر ممكن من الوظائف الخالية لأبناء المملكة العربية السعودية، نظراً إلى عدم تواجد أي فرص على الإطلاق أمام الشباب السعودي الصاعد في مختلف المجالات.

وشددت التقارير على أن الوافدين الذين سوف يتم ترحيلهم إلى بلادهم مرة أخرى، سوف يتم منحهم فرصة كافية من أجل تسوية كافة أمورهم المالية، إضافة إلى إمكانية تحسين أوضاعهم من خلال البحث عن وظائف أخرى للعمل بها في المرحلة القادمة.

وإليكم الآن الوظائف العشرة التي سوف يتم إنهاء إقامة من يشغلها من الوافدين:

التسويق. الحجوزات. المكاتب الأمامية. المشتريات. الشقق الفندقية. المنتجعات. الفلل الفندقية. قطاع الإتصالات. السجاد بمختلف أنواعه. متاجر الحلويات.

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