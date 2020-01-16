6 بنود مبدئية ضمن الاتفاق المبدئي لسد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان

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توصلت جمهورية مصر العربية، والسودان، والدولة الإثيوبية بأمريكا إلى عقد اتفاق مبدئي بشأن سد النهضة الأثيوبي، كما تضمن الاتفاق المبدئي على طريقة تشغيل سد النهضة، بالإضافة على عقد فعاليات اجتماع يوم 28 ويوم 29 من شهر يناير لعام 2020 بالعاصمة الأمريكية واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي بشأن سد النهضة الأثيوبي.

6 بنود مبدئية تضمن عليها اتفاق سد النهضة بين مصر وأثيوبيا

كما أوضحت وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الاتفاق المبدئي قد تضمن على 6 بنود بين مصر وأثيوبيا والسودان، والبنود الـ 6 هي:

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1- سوف يتم ملء سد النهضة الأثيوبي، على مراحل، وسوف يتم التنفيذ بطريقة تعاونية تأخذ في الاعتبار كافة الظروف الهيدرولوجية الخاصة بنهر النيل، مع تجنب التأثير المحتمل الخاص ملء سد النهضة على الخزانات القائمة على مجرى نهر النيل.

2- سوف يتم ملء سد النهضة الأثيوبي خلال موسم الأمطار ، بشكل عام من شهر يوليو إلى شهر أغسطس ، وسوف يستمر ملء السد حتى شهر سبتمبر تبعاً لشروط معينة.

3- سوف يتم العمل على توفير مرحلة الملء الأولى الخاصة بسد النهضة من أجل الوصول السريع إلى مستوى يقرب من 595 متراً فوق مستوى سطح البحر، الذي يتضمن تولد مبكر للطاقة الكهربائية، مع توفير كافة التدابير الخاصة بالتخفيف المناسب على الدولة المصرية، ودولة السودان في حالة الجفاف الشديد خلال تلك المرحلة.

4- وسوف يتم العمل على تنفيذ المراحل اللاحقة من ملء سد النهضة تبعاً لآليات يتم الاتفاق عليها، والتي تحدد الإطلاقات، التي سوف تتم بناءاً على الظروف الهيدرولوجية الخاصة بنهر النيل، ومستوى السد، الذي يتناول أهداف الملء بإثيوبيا، ويعمل على توفير توليد الطاقة الكهربائية، والعمل على أخذ التدابير اللازمة من أجل التخفيف على الدولة المصرية ودولة السودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف والجفاف لفترة طويلة.

5- خلال فترة التشغيل على المدى الطويل، سوف يعمل سد النهضة تبعاً لآلية تحدد الإطلاق بناءاً على الظروف الهيدرولوجية الخاصة بنهر النيل، ومستوى السد الذي يعمل على توفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف ، والجفاف الطويل.

6- سوف يتم العمل على إنشاء آلية تتناسب بشكل فعال مع أحكام تسوية النزاعات.

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