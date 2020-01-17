الموانئ السعودية تعلن إلغاء تعاملات “الكاش” وتحدد 5 طرق للدفع

Advertisements

ذكرت هيئة الموانئ السعودية، إيقاف التعاملات المالية النقدية “الكاش”، للوكلاء البحريين، وأبلغت الهيئة مديري الموانئ، ومجلس الغرف السعودية، والوكلاء البحريين، بقرارها الجديد.

وقالت هيئة الموانئ السعودية، إن الدفع سيكون من خلال خمسة طرق، وهي: البطاقات الائتمانية، أو التحويل البنكي، وأو عن طريق خدمة سداد، أو من خلال خدمة مدى، أو أي خدمة مالية آخرى، بعيدا عن المعاملات “الكاش”.

Advertisements

وأعلنت هيئة الموانئ السعودية، أن تلك الخطوة تأتي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتطويرها بهيئة الموانئ، وأيضا تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة النظام المالي، الذي ينعكس بدوره على التنمية الاقتصادية، وزيادة المعاملات المالية، التي تنعكس أيضا بالإيجاب على المعاملات التجارية، والتحول الرقمي بنظام المدفوعات.