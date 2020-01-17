إصابة 11 جنديا أمريكيا في هجوم إيراني على قاعدة عراقية

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أصيب 11 جنديا أمريكيا في هجوم إيراني على قاعدة عراقية بها جنود أمريكيون، دون وقوه ضخايا أو وفيات، وفقا لبيان صادر عن القيادة المركزية، أمس الخميس، وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، أن الهجوم وقع في 8 يناير الماضي، ولم يسفر عن وقوع أي ضحايا بالجنود الأمريكيين، بقاعدة عين الأسد الجوية.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إن الجنود يتلقون العلاج بسبب الارتجاج الذي نتج عن الانفجار، مشيرا إلى أنه وقت الانفجار، ذهب الجنود البالغ عددهم ما يقرب من 1500 جندي، لمواقع التحصين، مؤكدا أن الضربة الإيرانية تسبب في خسائر مادية فقط.

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من جانيه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي ضحايا بين الجنود، فيما أكدت تقارير أمريكية أنه تم نقل الجنود من قاعدة عين الأسد، لأماكن وقواعد مختلفة.

القصف الإيراني وصل لقاعدة في أربيل تضم جنود أمريكيين أيضا، ومعهم أجانب آخرين، يحاربون مع التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ومن المتوقع رجوع الجنود للعراق بعد الفحوصات الطبية، وفقا للمتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية.