إيران ترفض انتشار القوات الفرنسية بالخليج العربي

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أعلنت الخارجية الإيرانية، انتقادها اليوم الأحد، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ وذلك بعد إعلانه نشر قوات في الخليج، ويأتي ذلك بعد إعلان ماكرون عبر موقع التدوينات المصغر “تويتر”، نشر قواته في شبة الجزيرة العربية والخليج العربي، ولك بعد تصاعد التوترات بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، على هذا الأمر اليوم الأحد، وكتب عبر حسابه على “تويتر”، إن الخليج الذي يقع بجنوب إيران اسمه فقط الخليج الفارسي، قائلا إن تواجد القوات الفرنسية بالخليج الفارسي أمر خاطئ تماما، ولكن يمكن تصحيحه بحسب وصفه.

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