إصابة 17 حالة جديدة بمرض الرئة الغامض في الصين

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قالت السلطات الصحية في الصين ، إن هناك 17 إصابة جديدة، بمرض الرئة الغامض، في وسط الصين بمدينة ووهان، وتوفى اثنان من المرضى حتى الآن، مؤكدة أن المرض ناتج عن سلالة جديدة من فيروس كرونا، وترجح السلطات الصحية في الصين أن المرض نشأ داخل حظيرة للحيوانات.

وأعلنت السلطات الصحية، أنه تم اكتشاف الرقم وعدد المصابين بالمرض الغامض، بعد فحص المرضى الذين يعانون من أمراض مختلفة وغامضة للرئة، وتم تشخيص 62 حالة في الصين مصابة بهذا المرض، وقالت السلطات الصحية في الصين، إن هناك 3 حالات حرجة بين الـ17 حالة التي تم اكتشافهم مؤخرا، وباقي المرضى حالتهم مستقرة.

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من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد دليل واضح حتى الآن على انتقال المرض والعدوى من إنسان لإنسان، لكن الفيروس الغامض يثير مخاوف خاصة مع ظهوره في وقت العطلات والسفر والتتقل بين البلدان بعطلات رأس السنة الصينية.

وفرضت العديد من المطارات المجاورة للصين إجراءات للوقاية وفحص المسافرين والوافدين، وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية تجري الفحوصات للقادمين من مدينة ووهان في الصين.