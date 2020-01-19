مصر تشارك ضمن 12 دولة في مؤتمر برلين لإيجاد حل للنزاع في ليبيا

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يبدأ اليوم الأحد مؤتمر برلين، الذي يضم 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، لإيجاد حل للنزاع المستمر في ليبيا، ليكون المؤتمر بمثابة الخطوة الأولي للسلام، وعلى الجانب الآخر يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال أسلحة وإرهابيين لليبيا.

ويهدف المؤتمر لمحاولة التوصل لصلح بين طرفي النزاع القائم منذ ما يقرب من 9 أشهر، ويهدف لوقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، ووقف استخدام النفط كوسيلة للضغط، أو استخدامه كآداة للحرب، وأعلنت ألمانيا عن تفاؤلها والتوصل لصيغة مشتركة لحل النزاع القائم خلال المؤتمر.

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مسودة البيان الختامي للمؤتمر الذي أعدتها الأمم المتحدة، تتضمن 3 مسارات، حول وقف إطلاق النار بشكل دائم، أما وحظر توريد الأسلحة، كما تتضمن المسودة 6 بنود، أعدت خلال 5 اجتماعات تحضيرية خلال الأشهر الماضية، لها علاقة بإصلاحات اقتصادية وأمنية، وأيضا تتعلق بوقف إطلاق النار، وحظر توريد الأسلحة، فضلا عن عملية سياسية بدعوى من ممثلين عن 10 دول.

ومن المتوقع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن الـ12 دولة المشاركة في المؤتمر، بجانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من المنظمات الدولية والعالمية.