الأمير هاري يعلق على تخليه عن حياة القصر

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قال الأمير هاري، خلال حفل عشاء لمؤسسة خيرية أمس الأحد إنه يحزنه أن تصل الأمور لهذا الحد، ليكون هذا هو أول رد لدوق ساسكس، بعد إعلانه هو وزوجته ميجان التخلي عن حياة القصر، قائلا إنه لم يكن هناك خيار آخر.

وأكد هاري أن القرار الذي اتخذه من أجل زوجته وترك القصر لم يكن قرار سهلا، بل شهد محادثات استمرت لفترة طويلة وصلت لشهور عدة، والتي تلت تلك الشهور سنوات من التحديات، ويعلم جيدا أنه على صواب ولكن لم يكن أمامه خيار آخر.

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وأعلن هاري خطابه، عقب إعلان قصر باكنحهام أن الزوجين لن يستمرا في القيام بدروهما الملكي، وسيفقدان لقب السمو الملكي، وأيضا يتخليان عن المناصب الرسمية والعسكرية، ولم يعد بإمكانهما الحصول على الأموال العامة الخاصة بالواجبات الملكية.

هاري وميجان أعلنا أنهما سيحدان من الظهور الإعلامي، وسيسعيان لتحقيق الاستقلال المالي، وتقسيم وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية.