أفيخاي أدرعي يتحدى العرب.. شاهد كيف كان ردهم عليه؟

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نشر أفيخاي أدرعي متحدث الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو لمجندة إسرائيلية تدعى يوليا، وقال إنها بطلة العالم في الكيك بوكسينج عام 2019، وتحدى متابعيه العرب وطرح سؤال: “هل أنتم مستعدون على مواجهتها؟”.

رد العرب على فيديو أفيخاي بالعديد من الفيديوهات والمقاطع الساخرة، وسخروا من التحدي، ودخل العديد من النشطاء المصريين والعرب، وأكدوا أنهم يقدرون بالطبع، ورفعوا صورا تسخر من التحدي، وأخرى تتهكم عليه.

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ورد العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بصور لشهداء في حروب ومواجهات ماضية، منهن دلال المغربي شهيدة وقائدة عملية كمال عدوان، وهو الهجوم الذي نفذ عام 1978 في إسرائيل، وراح ضحيته ما يقرب من 38 جنديا إسرائيليا.

وجاءت التعليقات العدة التي جمعت بين الجد والسخرية، فعلاء سيف القاضي أعاد نشر صور المجندات الإسرائيليات، وهن يبكين بعد التوغل الفاشل في جنوب لبنان، ونشر فادي الياسين مقاطع فيديو قديمة للجنود الإسرائيلين في الانتفاضة الفلسطينية.