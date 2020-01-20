فيروس غامض يهدد الصين.. “الصحة العالمية”: ينتمي لسلالة كورونا ويشبه السارس

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ظهر في الصين فيروس غامض يهدد العالم، وفي ديسمبر عام 2019، ظهرت أولى الإصابات بالتهاب رئوي حاد، ناتج عن فيروس غامض، في سوق للمأكولات البحرية لمدينة ووهان الصينية، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فالفيروس ينتمي لسلالة كورونا، وأعراضه شبيهة بنزلات البرد، ومرض السارس القاتل.

ومرض السارس القاتل قضى على حياة ما يقرب من 744 شخصا في الصين خلال عامي 2002 و2003، وتبدأ الأعراض من نولة برد خفيفة وتتطور حتى الموت، وأبرز الأعراض تعب وإجهاد عام، وسعال وارتفاع بدرجات الحرارة وصعوبة في التنفس، ويعتقد أن حيوانا حاملا للفيروس تسبب في انتشاره في الصين.

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لم يتحدد بعد الحيوان الناقل للفيروس، وحتي الآن مات شخصين بسبب الفيروس، وأصيب ما يقرب من 62 شخصا، معظمهم من العاملين أو الزائرين لسوق بيع المأكولات البحرية، وتم عزل المرضى بمدينة ووهان الصينية، ووضع ما يقرب من 150 شخصا تحت المراقبة، بالإضافة لإجراءات مكثفة للمسافرين.

وأغلقت السلطات الصينية سوق المأكولات البحرية لتنظيفة وتطهيره، وحتى الآن لم يتم إثبات أن الفيروس ينتقل من شخص لآخر، ولكن منظمة الصحة العالمية لم تستبعد تلك الفرضية، خاصة بعد انتقال الفيروس خارج الصين، فظهرت إصابتان في تايلاند، وإصابة في اليابان.