الصين تعلن وفاة الحالة الرابعة للفيروس الغامض

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أعلنت الصين تسجيل رابع حالة وفاة بالإصابة بفيروس كورونا الغامض والجديد، وقالت اللجنة الصحية البلدية في ووهان الصينية، إن حالة الوفاة الرابعة لرجل يبلغ من العمر 89 عاما، بعد إصابته بالمرض الغامض، الذي بدأ الانتشار في الصين منذ فترة، نقلا عن وكالة بلومبرج للأنباء.

البيان أوضح أن حالة الوفاة كانت لرجل يعاني من تارسخ مرضي له علاقة بأمراض عدة، منها ضغط الدم والسكر، وأمراض القلب، ودخل المستشفى في 18 يناير الماضي، نتيجة إصابته بصعوبة في التنفس، ثم توفى بعد يوم من دخوله المستشفى.

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