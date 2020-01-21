“مذكرات اتهام ونفي وخلاف على القواعد”.. ملابسات محاكمة ترامب

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بينما يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منتدى الاقتصاد العالمي السنوي في مدينة دافوس السويسرية، يجتمع مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، لمناقشة الجلسة الفيصلية، بشأن قضية عزله.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس القضاة اليمين الدستورية، أدى اليمين الدستورية، الأسبوع الماضي، بينما تقدم نواب ديمقراطين ادعاء لمديري مجلس النواب، في مذكرة قانونية، اتهما فيها الرئيس الأمريكي بإساءة استغلال سلطته بعد الضغط على أوكرانيا لبدء تحقيق بخصوص مزاعم فساد تمس منافسه السياسي المحتمل في الانتخابات المقبلة جو بايدن ونجله هانتر، بهدف تعزيز فرصة أخرى لانتخابه لفترة رئاسية قادمة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أوكرانيا جيت”.

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وفي ذات السياق، قدم الفريق القانوني لترامب مذكرة ينفيان فيها ارتكابه لأي مخالفات مؤكدين أنه ضحية لعملية تلاعب كبرى، وأن تلك التهمة واهية.

واقترح النواب الجمهوريين، جدولا زمنيا يستغرق نحو 12 ساعة للمسائلة القانونية، بينما تقدم الديمقراطين بمذكرة اعترض فيها على الجدول الزمني على أن تستأنف المحاكمة لمدة 6 أيام في الأسبوع المقبل دون الأحد، ويجرى اليوم تصويتا على القواعد المقترحة للمحاكمة، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.