ادعاءات ضد ولي عهد السعودية بقرصنة هاتف مالك أمازون.. والسفارة تنفي

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وصفت السفارة السعودية في واشنطن، التقارير الصحفية التي أشارت إلى دعم المملكة لقرصنة هاتف الملياردير جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بـ”الادعاءات السخيفة”، مطالبة بالتحقيق في تلك الواقعة للوصول إلى الحقائق، جاء ذلك خلال تغريدة للسفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” باللغة الإنجليزية.

جدير بالذكر أن صحيفة “الجارديان” البريطانية، نشرت تقريرا بشأن قرصنة هاتف الملياردير جيف بيزوس، بأوامر من قبل الأمير محمد بن سلمان، زاعمة أن بيزوس استقبل رسالة مشفرة تحتوي على ملف خبيث عبر تطبيق “واتساب” من رقم ولي العهد السعودي في 1 مايو 2018، موضحة أن بيانات عديدة تم تسريبها من هاتف بيزوس المحمول.

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وأوضحت أن بيزوس والأمير يتبادلا الرسائل عبر “واتساب” بشكل طبيعي ما دفعه إلى فتح الرسالة دون أي شكوك.

وفي ذات السياق، نشرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن مالك أمازون استقبل رسالة قبل قرصنة هاتفه من رقم ولي العهد ورد فيها أن كل ما يسمعه أو يبلغ به عن الممكة أو ضد أمازون غير صحيح وقد يأخد وقتا لاستبيان الحقيقة، مضيفة أنه من المتوقع أن تعلن “الأمم المتحدة” في بيان عنها نتائج التحقيقات.