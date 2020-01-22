وزير الصحة التركي: لا خوف علينا من “كورونا”

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نفى فخر الدين قوجة وزير الصحة التركي، أن يمثل فيروس كورونا، الذي ظهر مؤخرا في مدينة ووهان وسط الصين، أي مخاطر على تركيا، موضحا أن الأخيرة سوف تفرض حجرا صحيا على المصابين بالفيروس حال وصولهم إلى تركيا قادمين من الصين.

وحسبما ذكرت وكالة “الأناضول” الرسمية التركية، أكد أن الوزارة سوف تعقد اجتماعا خاصا بتقييم المخاطر بشأن الفيروس لاحقا.

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وكان فيروس كورونا الذي تتشابه أعراضه مع الالتهاب الرئوي، أثار فزع السلطات الصينية بعد وفاة 9 أشخاص وإصابة نحو 440 شخصا في مناطق أخرى، بسبب المخاوف من الانتشار المحتمل في الصين، إلى جانب إصابة عدد من الأفراد في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان.