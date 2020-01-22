ترامب يطالب بتعاقد تجاري مع أوروبا.. ويحذر من عواقب فرض رسوم جمركية

Advertisements

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من عواقب فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل عدم تعاقد التكتل الأوروبي على اتفاق تجاري واضح بين الجانبين.

وأكد ترامب، خلال مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أنه من الصعب جدا التعامل مع أوروبا، جاء ذلك عقب يوم من لقاء ترامب برئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، والتي قدم لها شكوى بشأن الصادرات الدول الأوروبية، وكونها أعلى من نظيرتها الأمريكية.

Advertisements

وكان ترامب التقى رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في بلدة دافوس السويسرية، محذرها من التزامه بضبط النفس مع أوروبا حتى الآن، واعدا بالنظر إلى تلك الأزمة عقب انتهاءه من التوصل لاتفاق تجاري مع الصين.

وقال ترامب مهددا بفرض رسوم مرتفعة جدا على السيارات وغيرها من الواردات الأوروبية التي تدخل أمريكا، معربا عن ظنه بأن الاتحاد الأوروبي سوف يوافق على إبرام اتفاقية للتبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن حجم التبادل التجاري بين الطرفين والذي بلغ نحو 1.3 تريليون دولار في 2018.