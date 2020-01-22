ترامب: لدينا حالة “كورونا” واحدة فقط.. ونسيطر على الفيروس بقوة

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شدد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، على استعداد حكومته لمواجهة فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في الصين مؤخرا وأسفر عن وفاة نحو 9 أشخاص وإصابة نحو 440 شخصا.

وأكد ترامب، خلال مقابلته مع قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن حكومته تسيطر على الفيروس بشكل كامل ومستعدة لمواجهته بشكل حاسم، موضحا أن حالة واحدة فقط هي التي ظهرت في أمريكا حتى الآن، موضحًا أن تلك الحالة قادمة من الصين.

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وقال الرئيس الأمريكي، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي إن كل شيء سيكون جيدا، موضحا أنه يتابع بدقة كافة بيانات الفيروس في الصين.