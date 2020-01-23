تخوفات من انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين

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قال عدد من الأطباء الصينيين بمدينة ووهان الصينية، إن هناك توقعات بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين، ليتجاوز الـ6 آلاف حالة، نقلا عن وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكدت السلطات الصينية أن هناك ما يقرب من 571 حالة إصابة بالفيروس الغامض، ووصول عدد حالات الوفاة لـ17 حالة حتى 22 يناير.

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وظهر في الصين فيروس غامض يهدد العالم، وفي ديسمبر عام 2019، ظهرت أولى الإصابات بالتهاب رئوي حاد، ناتج عن فيروس غامض، في سوق للمأكولات البحرية لمدينة ووهان الصينية، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فالفيروس ينتمي لسلالة كورونا، وأعراضه شبيهة بنزلات البرد، ومرض السارس القاتل.