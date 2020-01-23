التحالف العالمي للقاحات: تطوير لقاح مضاد لكورونا الجديد يحتاج لعام كامل

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قال التحالف العالمي للقاحات والتحصين، إن ظهور لقاح لفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين يحتاج لعاما كاملا على الأقل، كما انه من الصعب حاليا تقييم مخاطر الفيروس، لكن العلماء تمكنوا بالفعل من فك الشفرة الجينية له، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن التحالف العالمي للقاحات والتحصين، أن فك الشفرة يعد سيرا صحيحا نحو لقاح الفيروس، كما أن تطوير اللقاحات ضد فيروسات كورونا سعد أسهل كثيرا من تطوير تحصينات ضد أمراض أخرى مثل الملاريا، أو فيروس نقص المناعة.

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وقال المدير التنفيذي للتحالف، سيث بيركلي، إن تطوير اللقاح يحتاج لعدة أشهر لتجربته، كما أن عدد الإصابات بالفيروس الجديد في تزايد مستمر، ووصل عدد المصابين بالفيروس لـ 544 شخصا حتى أمس الأربعاء، وارتفاح حالات الوفاة لـ17 حالة.

وقال عدد من الأطباء الصينيين بمدينة ووهان الصينية، إن هناك توقعات بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين، ليتجاوز الـ6 آلاف حالة، نقلا عن وكالة بلومبرج للأنباء.