عزل 11 مليون مواطن في الصين خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد

Advertisements

أعلنت الصين، عزل 11 مليون مواطن اليوم الخميس، لمحاولة وقف تفشي انتشار فيروس كرونا الجديد الذي مات بسببه 17 حالة حنى الآن، وأصيب ما يقرب من 571 حالة، وففا للتقارير فإن الفيروس لم يعد في الصين فقط ولكنه امتد ليصل 5 دول آخرى.

وأغلقت قوات الشرطة محطة قطارات ووهان في الصين، والتي بدأ المرض في الانتشار منها، وسمحت للركاب الذين يحملون تذاكر السفر فقط بدخولها، وهناك تخوفات أيضا من فرض منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ للسيطرة على الوضع.

Advertisements

وطالبت السلطات المحلية في الصين السكان بارتداء الأقنعة الواقية، وخاصة في الأماكن العامة، وفي العمل، ونشرها من خلال أصحاب المتاجر، محذرة ان المتجاهلين للقوانين سيتعرضون للعقاب، وتم أيضا إغلاق محطة المترو والعبارات والحافلات.

وتم تأكيد ظهور حالات إصابة في هونج كونج وماكاو وتايوان، والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وتايلاند، ليصل إجمالي عدد المصابين 571 شخصا في 25 منطقة، وتم الإبلاغ عن 393 حالة مشتبه بها.

وقال التحالف العالمي للقاحات والتحصين، إن ظهور لقاح لفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين يحتاج لعاما كاملا على الأقل، كما انه من الصعب حاليا تقييم مخاطر الفيروس، لكن العلماء تمكنوا بالفعل من فك الشفرة الجينية له، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن التحالف العالمي للقاحات والتحصين، أن فك الشفرة يعد سيرا صحيحا نحو لقاح الفيروس، كما أن تطوير اللقاحات ضد فيروسات كورونا سعد أسهل كثيرا من تطوير تحصينات ضد أمراض أخرى مثل الملاريا، أو فيروس نقص المناعة.

وقال المدير التنفيذي للتحالف، سيث بيركلي، إن تطوير اللقاح يحتاج لعدة أشهر لتجربته، كما أن عدد الإصابات بالفيروس الجديد في تزايد مستمر.