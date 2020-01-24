فشل جديد بمفاوضات سد النهضة

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قالت مصادر إن الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة، التي عقدت على مدار يومين بالسودان شهدت فشلا في الوصول لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، وأوضحت المصادر أن الخلافات حول كيفية التشغيل وتحديد سنوات الملء، بالإضافة للتعامل مع سنوات الجفافه وتأثيره على السد العالي.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر عقد جولة جديدة من مباحثات صد النهضة على مدار يومين في واشنطن بنهاية شهر يناير الجاري، للوصل لحل في النقاط التي يتم الخلاف عليها.

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وكانت وزارة الموارد المائية والري، أعلنت انعقاد اجتماع تشاوري للوفود الفنية والقانونية لمصر والسودان وإثيوبيا، حول مباحثات سد النهضة، ووضع مسودة في السودان، وهو يأتي استكمالا للاجتماع السابق الذي عق في الفترة من 13 لـ15 يناير، بحضور ممثلين من البنك الدولي.

وذكرت وزارة الري أن الاجتماع صدر عنه بيان ختامي للاتفاق النهائي حول تشغيل سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف، لتأمين المصالح المائية المصرية، والتنسيق بين الدول الثلاثة لتنفيذ الاتفاق وفصل المنازعات.