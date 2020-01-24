ترامب يعلن موعد خطة السلام بالشرق الأوسط

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نقلت قناة “العربية خبرا عاجلا حول نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامي في إعلان خطة السلام للشرق الأوسط قبل يوم الثلاثاء، وهي المعروفة إعلاميا بصفقة القرن، وقال ترامب إنه تحدث مع الفلسطينيين بقيادة محمود عباس أبو مازن ممثلا عنهم.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي وجه دعوة لبنايمين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزعيم حزب “أزرق – أبيض” بيني غانتس لزيارة واشنطن ومناقشة صفقة القرن، وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، أكد أنه من المقرر أنه يلتقى ترامب نتنياهو في 28 يناير الجاري.

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