وسائل إعلام عبرية تنشر تفاصيل صفقة القرن.. وترامب: مجرد تكهنات

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ذكرت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل عن صفقة القرن، والتي لا تحفظ حقوق الفلسطينين، وقالت صحيفة “إسرائيل هايوم” إن الخطة الأمريكية للسلام بين فلسطين وإسرائيل ربما يتم عرضها على عدد من المسؤولين الإسرائليين، والتي تنص على فرض السيادة الإسرائيلية على الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.

نقلت قناة “العربية” خبرا عاجلا حول نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامي في إعلان خطة السلام للشرق الأوسط قبل يوم الثلاثاء، وهي المعروفة إعلاميا بصفقة القرن، وقال ترامب إنه تحدث مع الفلسطينيين بقيادة محمود عباس أبو مازن ممثلا عنهم.

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القناة (12) العبرية، أذاعت أن الخطة تأتي للمطالب الأمنية الإسرائيلية، وأبضا تتضمن المطالب الفلسطينية، والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ونزع الأسلحة من قطاع غزة وحماس، والاعتراف بالقدس المحتلة كعاصمة لإسرائيل، وعلى الجانب الآخر قال الرئيس الأمريكي ترامب إن تلك التقارير مجرد تكهنات.

ورد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، بالرفض القطاع للقرارات الأمريكية، أو إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وأكد أن موقفهم ثابت وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، محذرا أنه عند الإعلان عن نصوص مخالفة فسيتم الرد عليها بإجراءات تحافظ على الحقوق الشرعية لفلسطين.