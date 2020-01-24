الرئيس التركي يُحذر المجتمع الدولي من حدوث فوضى في حوض البحر المتوسط بسبب ليبيا

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حرص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تحذير المجتمع الدولي بأكمله من حدوث حالة من الفوضى العارمة في كامل أرجاء حوض البحر الأبيض المتوسط، بسبب استمرار حالة الحرب والصراع داخل أراضي دولة ليبيا.

وأكد الرئيس التركي خلال تصريحات له اليوم على هامش افتتاح الجامعة الألمانية بمدينة إسطنبول وسط حضور أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، أن المجتمع الدولي يجب عليه عدم ارتكاب نفس الخطأ الذي قام به أثناء فترة الصراع في دولة سوريا.

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وأشار أيضاً إلى أن ليبيا من الممكن أن تتحول عما قريب إلى نفس الوضع لما هو عليه الحال في سوريا، وذلك في حالة عدم تدخل المجتمع الدولي وحل هذه الفوضى تماماً من أجل ضمان عدم انتشار الإرهاب بشكل أكبر في منطقة حوض البحر المتوسط.

وشدد أردوغان في حديثه على أن خطة السلام التي يُطالب بها المجتمع الدولي يُعتبر الهدف الرئيسي منها هو عودة الاستقرار السياسي في ليبيا، إلا أن هذه الخطة لن تنجح إلا في حالة تنفيذ قرارات شجاعة من جانب المجتمع الدولي.

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