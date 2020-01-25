ارتفاع ضحايا كورونا في الصين لـ41 شخصا وإصابة 1287

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أعلنت الصين ارتفاع ضحايا فيروس كورونا الجديد لـ41 شخصا، وفقا لوسائل الإعلامية الصينية اليوم السبت، وأعلن التليفزيون المركزي الصيني، إن هناك نحو 1287 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، تتوزع في 30 إقليم صيني.

وذكر التليفزيون المركزي الصيني، أنه تم اكتشاف 500 حالة إصابة في مدينة ووهان الصينية، ولقى 39 حتفهم في المدينة التي بدأ تفشي المرض وانتشاره منها، أما الشخصان الآخران فتوفيان في إقليمي هيبي وهيلونجيانج.

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وقررت الصين عزل 12 مدينة، و43 مليون شخص، في محاولة منها للسيطرة على الفيروس الجديد الغامض الذي يحصد الأرواح، وتم وقف عمل وسائل النقل العام، وفض التجمعات.