الصين تعلن بناء مستشفى جديد في 10 أيام لمواجهة فيروس كورونا

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أعلنت الصين بناء مستشفى خاص يضم 1000 سرير لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد، ومن المقرر بدء العمل بالمستشفى الجديدة في 3 فبراير المقبل، واستقبال المرضى والمصابين.

ونشرت صحيفة الشعب، الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، أن المستشفى قيد الإنشاء لمعالجة مصابي فيروس كورونا، نقلا عن وكالة “رويترز”، واستغرب العديد من المتابعين للأمر لأن بناء المستشفى وبدء العمل سيتم في وقت قصير للغاية، يصل لعشرة أيام، ولكن الأمر ليس جديدا في الصين، ففي السابق تم بناء مستشفى في خلال 7 أيام في بكين لمواجهة مرض السارس عام 2003.

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ويتم بناء المستشفى الجديد في حي قديان بأحد ضواحي مدينة ووهان التي انتشر منها الفيروس، لتغطي مساحة 25 ألف متر مربع، وقال مسؤولون إن المستشفى الجديد سيكون مخصصا لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وسيتم بناءه من الألواح الخشبية المتحركة، ليتم الانتهاء منه بسرعة.

وتم إرسال معدات البناء للموقع، وقالت تقاير إعلامية إنه سيتم دفع أجر مضاعف لثلاث مرات للعمال للانتهاء من المبنى، وبدأ تسطيح الأرض، ومن المقرر استلام المخطط النهائي للمستشفى الجمعة المقبلة.