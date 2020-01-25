زلزال قوي يضرب تركيا ويصل للعراق وسوريا وإسرائيل

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وقعت هزة أرضية مساء أمس الجمعة، بشرق تركيا، تراوحت قوتها بين 6,7 لـ7 درجات، بمقياس ريختر، وقال سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، إن الهزة الأرضية تسببت في مقتل 4 أشخاص، نقلا عن وكالة “رويترز”، كما أعلنت قناة “العربية”، أن هناك 4 مباني انهارت بسبب الهزة الأرضية.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في دمشق، أنه تم رصد هزة أرضية بلغت قوتها 6,9 درجات بمقياس ريختر، وذلك بالقرب من حدود سوريا مع تركيا، وشعر بها معظم سكان سوريا، وأعلن رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال شهدته المناطق الشرقية في تركيا.

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وتابع المركز، أن هناك هزات متتالية، وصلت لسوريا والعراق وإسرائيل، وهناك ما يقرب من 120 مليون نسمة شعروا بالزلزال، كما أن هناك هزات متتالية طالت جميع الأنحاء، وقعت بعد الزلزال، ووصلت أيضا لسوريا والعراق وإسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن عدد من سكان مدينتي بيروت وطرابلس شعروا بالزلزال، كما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع للزلزال في تركيا.