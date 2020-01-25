إثيوبيا تعلن موعد بدء ملء سد النهضة

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قال سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، إنه سيتم بدء ملء سد النهضة نهاية العام الجاري، ومن المقرر الانتهاء منه في خلال 4 لـ7 سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أنه تم عقد اجتماع بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، في الخرطوم، الأربعاء الماضي، لبحث ومناقشة ملء وتشغيل سد النهضة، وتم الاتفاق على ملء السد خلال موسم الأمطار، من شهر يوليو لشهر أغسطس، ويستمر في شهر سبتمبر، وفقا للشروط المتفق عليها.

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ومن المقرر أن تجتمع الدول الثلاثة مرة آخرى في واشنطن يومي 28 و29 يناير الجاري، للاتفاق الأخير حول سد النهضة وتشغيلة.