السعودية تقرر وقف إصدار تراخيص العمل لـ25 مهنة

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أعلنت وزارة العمل السعودية، توسيع بقعة توطين المهن والتي تساعد على توفير الوظائف العدة للسعوديين، ووضعت جدول بأسماء المهن التي سيتم إيقاف تجديد الترخيص لها، والتي نعرضها في السطور المقبلة.

المملكة العربية السعودية، منحت الوافدين بالمهن التي سيتم إيقاف الترخيص لها ويبلغ عددها 25 مهنة، مدة تصل لثلاثة أشهر لإخلاءها، وبعد مرور المدة إذا وجد شخص في تلك المهن فسيتعرض للعقوبات.

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وحددت المملكة العربية السعودية، المهن التي سيتم إيقاف إصدار التراخيص لها، وهي مهن المشتريات، والتسويق، والمكاتب الأمامية وما يتبعها، وعامل صف التوقيف، وسائق، وبواب، ومهن في قطاع السياحة، ونائب مدير فندق، ومساعد إدارة تقنية، ومساعد مدير إدارة مبيعات، ومندوب، وإداري، وممثل مبيعات،و كاتب إستعلامات سياحية، وسكرتير تنفيذي.

كما تقرر وقف إصدار التراخيص لمهن كاتب إداري عام، وموظف إداري، ومنسق إدارة، نشاط البقالات والسلع التموينية ومنها العربات المتنقلة والمراكز التجارية.