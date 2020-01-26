خبراء صحة أمريكيون: كورونا سيقتل 65 مليون شخص حول العالم

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قال عدد من خبراء الصحة في أمريكا، إن هناك توقعات أن يقتل فيروس كورونا الجديد المنتشر حاليا في الصين عشرات الملايين من البشر ويصل العدد لـ65 مليون بنهاية العام الجاري 2020.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطاينة، أن علماء بمركز “جونز هوبكنز”، للأمن الصحي، صمموا نموذج وبائي بشكل افتراضي على جهاز الكمبيوتر في شهر أكتوبر الماضي، وجاءت التوقعات أن الفيروس الجديد سيحصد أرواح 65 مليون مواطن حول العالم، في خلال فترة تصل لـ18 شهرا، أي عام ونصف.

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فيروس كورونا الجديد مرض شديد العدوى يجتاح الصين، وتسبب في وفاة 41 شخصا حتى الآن، وإصابة أكثر من 1300 شخص، لكن الخبراء يتوقعون أن تلك الأرقام غير صحيحة، وأن هناك المئات ماتوا بالفعل بسبب الفيروس.

قال الباحث في مركز “جونز هوبكنز” الدكتور إريك تونر، إن أنباء انتشار كورونا لم اشعره بالصدمة، مشيرا إلى أنه لم يعلن أو يعرف حتى الآن مدى إمكانية انتقال العدوى للفيروس، لمنه أقوى من سارس وسريع الانتشار عنه، مؤكدا أن نموذج المحاكاة الذي تم تصميمه يوضح أن الفيروس سيصل لكل دول العالم في خلال 6 أشهر.