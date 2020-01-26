تعرف على الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا

Advertisements

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، تقرير يرصد الدول التي نتشر بها فيروس كورونا الجديد، وسجلت إصابات رسمية، والتي نعرضها لكم في السطور التاليةـ بعد إصابة ما يقرب من 1300 شخصا ووفاة 56 حالة، أغلبهم في الصين.

وزارة الصحة الفرنسية أعلنت وجود 3 إصابات بفيروس كورونا الجديد، وفي أستراليا تم تأكيد إصابة 4 حالات، أما ماليزيا فأعلنت عن ظهور أول 3 حالات للفيروس الجديد، وفي كوريا الجنوبية ظهرت أول إصابة لرجل يبلغ من العمر 35 عاما.

Advertisements

وبالولايات المتحدة الأمريكية ظهر كورونا، وأعلنت ظهور حالتين إصابة، وفي اليابان ظهرت حالتين إصابة، وتم الإعلان عن حالة إصابة لطالب في نيبال، أما سنغافورة فظهرت بها الإصابة الأولى لرجل يبلغ من العمر 66 عاما، وتبين إصابته هو ونجله، وتم تسجيل إصابة آخرى لتصبح عدد الحالات المصابة بالمرض 3.

وفي تايوان تم الإعلان عن ظهور حالة واحدة مصابة، وفي تايلاند ارتفع عدد الإصابات ليصل لـ4، أما فيتنام أعلنت السلطات ظهور حالتين إصابة لرجل ونجله، وفي هونج كونج تأكد إصابة شخصين، وفي ماكاو تم تسجيل إصابتين، أما كندا فأعلنت ظهور أول إصابة لرجل في العقد الخامس من عمره.