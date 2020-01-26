مصادر تكشف ما سيعلنه ترامب حول “صفقة القرن”

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نشر موقع قناة “العربية”، تفاصيلا نسبها لمصادر دبلوماسية في واشنطن، حول إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل بشأن الملف الفلسطيني الإسرئيلي، والمعروف بـ”صفقة القرن”.

وأوضحت المصادر لـ”العربية”، أن ترامب سيعلن اعتراف أمريكا بالأمر الواقع، وهو ضم الأراضي للحاجة الأمنية لإسرائيل، ومن المقرر أن تدعو الإدارة الأمريكية، لعقد مفاوضات بين الجانبين الفلسطين والإسرائيلي، ولكن ستقبل الإدارة الأمريكية بضم إسرائيل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

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وقالت المصادر لـ”العربية”، إن الإدارة الأمريكية، تعتبر أن هذا الأمر لا رجعة فيه، وهو الذي فرضه الإسرائيليون منذ احتلالهم للضفة الغربية، وقد مهدت الإدارة الأمريكية لهذا الأمر، منذ ما يقرب من عدة أسابيع، وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي.

ووفقا للمصادر، فسيبقى الباب مفتوح حول مطالب الوصول لدولة فلسطينية والاعتراف بها، ولكنها ستكون دولة محل تفاوض بين فلسطين وإسرائيل، وستكون على ما تبقى بعد الإعلان الأمريكي، الذي يقرر ضم أكثر من 50% من الأراضي بالضفة الغربية لإسرائيل.