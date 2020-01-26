ارتفاع حالات الإصابة في الصين بكورونا لـ1975

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أعلنت الصين ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد لـ1975 حالة، بينها 234 حالة حرجة، وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان لها، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 688 إصابة جديدة، وهناك 1309 حالة مشتبه في إصابتهم، وتوفي في الساعات الماضية 19 حالة جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتوفين 56 حالة.

وأضافت اللجنة في بيانها، أنه يتم تتبع وتعقب ما يقرب من 23431 شخصا كانوا مخالطين للمرضى، منهم 21556 حالة يخضعون للملاحظة الطبية، وغادر منهم 325 حالة من المستشفيات أمس السبت.

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وتم نسجيل 10 حالات للإصابة بالفيروس في هونج كونج وماكاو وتايوان، كما انتقل المرض خارج الصين ووصل لتايلاند التي أعلنت ظهور 4 حالات، وحالتين في اليابان، و3 حالات في كوريا الجنوبية، وحالتين في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي فيتنام ظهرت حالتين إصابة، و3 حالات في سنغافورة، و3 حالات آخرى في ماليزيا، وفي نيبال ظهرت حالة واحدة، وظهرت 3 حالات في فرتسا، و4 حالات في أستراليا، وحالة واحدة في كندا.