الصين: معلوماتنا حول كورونا غير كافية ولا يمكن تحديد المخاطر

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أعلنت الصين أن فيروس كورونا يواصل انتشاره وتزداد قوته، ويزداد عدد المصابين والمتوفين به، وقال وزير لجنة الصحة الوطنية بالصين ما شياوي، إن المعلومات المتوفرة لدى السلطات حول الفيروس الجديدة محدودة، مقابل قدرته على الانتشار سريعا، وتحولاته أيضا.

وقالوزير الصحة الصيني ما خياووي، إن الفيروس الجديد غامض، وتزداد قوته سريعا، ولا يمكن تقدير حجم المخاطر التي تنتج عن انتشاره، أو الطفرات التي من الممكن أن تحدث.

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وعن فترة الحضانة، أوضح وزير الصحة الصيني أنها تبدأ من ويم واحد وتصل لـ14 يوما، كما أن فترة الحضانة يمكن خلالها انتقال الفيروس من خلال العدوى، وهذا الأمر لم يحدث سابقا مع مرض سارس، الذي ظهر في الصين عام 2003، وقتل ما يقرب من 800 شخص.

وشددت السلطات الصينية، أنه سيتم تشديد الجهود لاحتواء الفيروس، ووضع قيود على حركة التنقل والسفر، بالإضافة لإلغاء احتفالات وفعاليات رأس السنة القمرية، وقال الرئيس الصيني شي جين بينج حذر، إن البلاد تواجه وضعها خطيرا، مع الإحصائيات التي تؤكد أن الشخص المصاب بالمرض يمكنه نقل العدوى لشخصين أو 3 وفقا لمعدل العدوى الحالي.