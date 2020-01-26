الصين تكشف عن التوصل لعلاج فعال للقضاء على “كورونا الجديد”

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قالت السلطات في بكين، اليوم، إنها توصلت إلى علاج فعال للقضاء على فيروس كورونا الجديد،المنتشر في البلاد، والذي أسفر عن مصرع 56 شخصا، وإصابة نحو ألف آخرين.

وأعلن وزير الصحة الصيني، توفر الدواء مجانا خلال الساعات القليلة القادمة، مضيفا أن الدواء في حالة التجارب الأخيرة قبل منحه للبشر.

وقال مدير المعاهد الوطنية لأمراض الحساسية والأمراض المعدية في الصين، أن المعاهد الوطنية للصحة اتخذت أولى خطوات تطوير اللقاح، من أجل إيجاد علاج لكورونا لكنه سوف يستغرق عدة أشهر من أجل إجراء التجارب السريرية على الحيوانات ومن ثم البشر من أجل توفير اللقاح.

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وأكد أن الفيروس الذي تم الإبلاغ عنه أول مرة في نهاية ديسمبر الماضي، وأصاب حتى الآن أكثر من ألفي شخص، وتسبب في وفاة نحو 60 شخصا في الصين، نوع آخر من كورونا ولكن من نفس العائلة التي تسبب مرض السارس أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في آسيا في العام 2003، وتسبب بوفاة أكثر من 700 شخص.