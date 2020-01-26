انتشر في 11 دولة.. آلية انتشار “كورونا القاتل” من الصين إلى العالم

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مع ختام 2019، وبداية 2020 أعلنت الصين تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا الجديد الشبيه بـ”سارس”، في مدينة ووهان الصينية، ما أسفر عن إصابة أكثر من ألف و400 شخصا توفى بينهم نحو 41 حالة، ومن ثم بدأ الفيروس القاتل في الانتشار حتى انتقل إلى 11 دولة.

كشفت السلطات في هونج كونج، تسجيل 5 حالات عائدين من مدينة ووهان الصينية، منبع الفيروس القاتل، كما أعلنت ماكاو، وصول امرأة مصابة تبلغ من العمر 52 عاما قادمة من مدينة تشوهاي الصينية، وجرى تسجيل إصابة ثانية منذ ذلك الوقت.

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وكان المرض بدأ في الانتقال إلى خارج الصين، مع تسجيل أول حالة في تايلاند، وكانت لحالة سيدة عائدة من ووهان، قبل الإعلان عن 4 حالات أخرى لأفراد صينيين.

وسجلت أستراليا 4 حالات قادمين من ووهان، وأول شخص أسترالي تمت عدوته خلال تعامله مع رجل صيني أتى من ووهان إلى ملبورن، وظهر الفيروس القاتل في فرنسا، بعد أن سجل 3 حالات كانت الأولى في أوروبا في بوردو وحالتين في باريس، وأوضحا الـ3 أنهم زارا الصين خلال الفترة الأخيرة.

بينما جاءت اليابان كرابع دولة تصل إليها العدوى، وسجلت أولى الحالات لرجل لديه 30 عاما أصيب بارتفاع في الحرارة، بعد عودته من ووهان، وتبعه حاليتين أخرتين زارا ووهان أيضا.

بينما جاءت ماليزيا كخامس دولة، بعدما رصدا 3 حالات لصينيين قادمين من ووهان بينهم سيدة 66 عاما وشابين قدما من ووهان عبر سنغافورة قبل أيام.

وتبعتها تايوان، فرصدت حالة واحدة لامرأة لديها 50 عاما قادمة من ووهان، أصيبت بارتفاع في الحرارة والسعال وألم في الحنجرة.

وأعلنت الولايات المتحدة، منذ يومين دخول شاب 30 عاما عائد من ووهان اتصل بنفسه بخدمات الطوارئ بعد ظهور أعراض الفيروس عليه، إلى جانب تسجيل حالة أخرىلسيدة لديها من العمر 60 عاما، قادمة من ووهان ومقيمة في شيكاغو.

وقالت كوريا الجنوبية، إنها رصدت أول حالة مصابة لسيدة صينية تبلغ 35 عاما بعد أن وصلت إلى سيول قادمة من ووهان، وإصابة سيدة أخرى خمسينية تعمل في ووهان.

وجائت فيتنام في المركز التاسع، بعد دخول صينيين إلى المستشفى وهما رجل ونجله أصيبا خلال زيارتهم إلى ووهان.

ودخل الفيروس القاتل نيبال بعد إعلان السلطات عن إصابة طالب عائد من الصين.

وجاءت الدولة الأخيرة هي سنغافورة، بعد أن أعلنت السلطات إصابة رجل يبلغ من العمر 66 عاما عقب دخوله البلاد بـ3 أيام من وصوله من ووهان الصينية، كما أصيب نجله البالغ من العمر 37 عاما.