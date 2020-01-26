نائبة برلمانية تطالب بإعلان إجراءات مواجهة فيروس “كورونا”

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أعلنت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، تقدمها بسؤال للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن إجراءات التفتيش والفحص في المطارات المصرية للرحلات القادمة من الصين من أجل منع تسلل فيروس كورونا القاتل.

وقالت عبدالحليم، في بيان عنها، اليوم، إن نحو نصف مليون سائح صيني توجهوا بالزيارة لمصر خلال عام 2018، موضحة أن عدد كبير من السياح الصينيين زاروا مصر في الفترة الأخيرة ومن المقرر قدوم نحو نصف مليون خلال العام الجاري، مطالبة بتشديد الإجراءات حول التفتيش والفحص في المطارات المصرية للرحلات القادمة من الصين، من أجل ضمان سلامة المسافرين.

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وطالبت النائبة بإعلان إجراءات التفتيش والفحص في المطارات المصرية للرحلات القادمة من الصين.

وكانت وزارة الصحة الصينية أعلنت عن ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس القاتل إلى 56 حالة وفاة و1975 حالة إصابة مؤكدة، بينها 234 في حالة حرجة.