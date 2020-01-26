إسرائيل توافق رسمياً على زيارة مواطنيها للسعودية بشروط !

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أعلنت وزارة الداخلية في إسرائيل بصفة رسمية اليوم الأحد عن السماح لمواطنيها بالسفر إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك سواء من أجل تأدية الشعائر الدينية مثل الحج والعمرة أو حتى من أجل العمل لفترة محدودة هناك.

وجاء ذلك الإعلان الرسمي بناءً على توجيه تم توقيعه من طرف وزير الداخلية الإسرائيلي بعد التنسيق مع مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، حتى يتم الحد من عمليات سفر أي مواطن إسرائيلي إلى المملكة العربية السعودية بدون تصريح رسمي من إسرائيل.

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وأكد البيان أن سفر المواطن الإسرائيلي إلى المملكة العربية السعودية سوف يكون إما من أجل تأدية مناسك الحج والعمرة، أو إما من أجل العمل هناك في وظيفة لمدة لا تتخطى 90 يوماً، وذلك بشرط أن يحمل ذلك المواطن الإسرائيلي دعوى من مسؤول سعودي، إضافة إلى عدم وحود ما يمنع ذلك المواطن من التواجد في المملكة.

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