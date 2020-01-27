ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا “القاتل” إلى 80 ضحية

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أعلنت السلطات الصينية، ارتفاع عدد المتوفيين بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد، إلى نحو 80 ضحية، مؤكدة زيادة عدد المصابين إلى نحو 3 ألاف حالة.

وحسبما ذكرت “بي بي سي”، كانت الصين، أعلنت مد عطلة العام الصيني الجديد، أيام إضافية وحتى يوم الأحد المقبل، في محاولة لاحتواء انتشار المرض، كما تواجه مدينة ووهان الموجودة بمقاطعة هوبي والتي تعتبر المنبع الرئيسي للفيروس، حالة من الإنغلاق التام بعد أن فرضت عدة مدن حظرا على السفر.

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وقال مسؤولو لجنة الصحة، اليوم، إن عدد وفيات “هوبي” يتراوح بين 56 لـ76، إضافة إلى وفاة 4 آخرين أشخاص في أماكن مختلفة، فيما أوضح أن عدد حالات الإصابة الإجمالي في الصين 2744، بينهم نحو 300 شخصا في حالة حرجة.