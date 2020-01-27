“الصحة العالمية” تنشر نصائح للوقاية من “كورونا”

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن ضرورة اتخاذ عدة إجراءات احترازية، موجة بعدد من النصائح والإرشادات المهمة للمواطنين في العالم أجمع بشأن حمايتهم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد المنتشر في الصين، وعدد من الدول الأخرى.

وقالت الصحة، في بيان عنها، أنه من أجل وضع حدا لمخاطر الإصابة بالفيروس القاتل “كورونا” يجب الاهتمام بتنظيف اليدين بالماء والصابون جيدا أو فركهما بالكحول، إلى جانب تغطية الأنف والفم عند السعال والعطس، وتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص يعاني من أعراض البرد أو الإنفلونزا، مؤكدة على ضرورة طبخ اللحوم والبيض جيدًا، وتجنب الاتصال “غير المحمي” مع الحيوانات البرية أو حيوانات المزرعة.

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ومن جانب أخر أوضحت أنه من أجل حماية نفسك من الإصابة، عليك غسل يديك بعد العطس أو الكحة، وحينما تعتني بالمرضى، وقبل وخلال وبعد إعداد الطعام، وقبل تناول الطعام، وبعد استخدام الحمام، وحينما تكون الأيدي متسخة، وبعد التعامل مع الحيوانات أو النفايات الحيوانية، مشددة على ضرورة تجنب الاتصال “غير المحمي” مع المرضى ولا تلمس العين أو الأنف أو الفم، ولا تتعامل يشكل مباشر مع حيوانات المزرعة أو الحيوانات البرية.

وقالت المنظمة، أنه من أجل حماية الآخرين من الإصابة، عليك تخلص من المناديل في سلة عقب الاستخدام مباشرة، ونظيف يديك بعد العطس أو الكحة وخلال الاعتناء بالمرضى.

وأشارت إلى أنه خلال العمل في الأسواق الرطبة، يجب ارتداء أثواب واقية أو قفازات وحماية الوجه أثناء التعامل مع الحيوانات والمنتجات الحيوانية، وإزالة الملابس الواقية بعد غسلها يوميًا وتركها في موقع العمل، وتجنب تعريض أفراد الأسرة لملابس وأحذية العمل المتسخة، وشددت على ضرورة غسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون بعد لمس الحيوانات والمنتجات الحيوانية، وتطهير المعدات ومنطقة العمل مرة واحدة على الأقل يوميًا.